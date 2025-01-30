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Безнаказанная известность: теледива отрезала дорогу в деревне

Безнаказанная известность: теледива отрезала дорогу в деревне

Екатерина Грачева, бывшая ведущая телеканала "Россия 24" взяла в долгосрочную аренду участок на берегу реки Протвы, но вскоре выяснилось, что часть земли была потеряна из-за оползня, и вместо того чтобы укрепить берега, Грачева решила поступить иначе: она обратилась в местную администрацию с просьбой отрезать часть общественной дороги.

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Комментарии
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Геннадий
Мелькнёт такой прыщик как Грачёва в теле программе,  и уже считает себя великой, сравнимой с  звездой первой величины.  Окружающие эту &quot;звезду&quot; люди. должны быть ей благодарны за то, что она осчастливила  их своим присутствием и может позволить себе  любые прихоти, опираясь на коррумпированных  чиновников.
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