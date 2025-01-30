Безнаказанная известность: теледива отрезала дорогу в деревне

Геннадий

Мелькнёт такой прыщик как Грачёва в теле программе, и уже считает себя великой, сравнимой с звездой первой величины. Окружающие эту "звезду" люди. должны быть ей благодарны за то, что она осчастливила их своим присутствием и может позволить себе любые прихоти, опираясь на коррумпированных чиновников.