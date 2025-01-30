Екатерина Грачева, бывшая ведущая телеканала "Россия 24" взяла в долгосрочную аренду участок на берегу реки Протвы, но вскоре выяснилось, что часть земли была потеряна из-за оползня, и вместо того чтобы укрепить берега, Грачева решила поступить иначе: она обратилась в местную администрацию с просьбой отрезать часть общественной дороги.
Безнаказанная известность: теледива отрезала дорогу в деревне
Комментарии
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Геннадий
Мелькнёт такой прыщик как Грачёва в теле программе, и уже считает себя великой, сравнимой с звездой первой величины. Окружающие эту "звезду" люди. должны быть ей благодарны за то, что она осчастливила их своим присутствием и может позволить себе любые прихоти, опираясь на коррумпированных чиновников.
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1 д.
Ч
Чак
Суд решит, кто "звезда".
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23 час.
ТС
Татьяна Семенова
вот есть никто,а думает,что ,,
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20 час.
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