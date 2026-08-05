Появились подробности о покушении на главу производящего дроны российского предприятия

5 августа в поселке Большой Исток под Екатеринбургом был взорван автомобиль Mercedes, в котором находился Владимир Ткачук, генеральный директор предприятия «Уралдронзавод», занимающегося производством дронов модели «Упырь».
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