За неделю калужане получили 37 703 штрафа за нарушение ПДД

В период с 30 августа по 5 сентября водителям в Калужской области выписали 37 703 штрафа за нарушение правил дорожного движенияВ период с 30 августа по 5 сентября водителям в Калужской области выписали 37 703 штрафа за нарушение правил дорожного движения.
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