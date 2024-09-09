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Калужские новости

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За неделю калужане получили 37 703 штрафа за нарушение ПДД

За неделю калужане получили 37 703 штрафа за нарушение ПДД

В период с 30 августа по 5 сентября водителям в Калужской области выписали 37 703 штрафа за нарушение правил дорожного движенияВ период с 30 августа по 5 сентября водителям в Калужской области выписали 37 703 штрафа за нарушение правил дорожного движения.

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