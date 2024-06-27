Средства ПВО сбили семь украинских беспилотников в Московской, Тверской и Белгородской областях

В Тверской области дроны атаковали Редкинский опытный завод, пишут Telegram-каналыВ ночь на 27 июня средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников, сообщает Министерство обороны России: четыре — в небе над Тверской областью, два — над Московской и один — над Белгородской.