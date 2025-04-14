Театр абсурда
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Театр абсурда

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CGTN: визиты Председателя КНР Си Цзиньпина в Юго-Восточную Азию призваны придать новый импульс региональному развитию 

Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит с государственными визитами три страны Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Малайзию и Камбоджу, сообщило в пятницу Министерство иностранных дел КНР.

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