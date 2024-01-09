Представители ВПК США подкрепили интерес администрации Байдена к вооружению Украины

Информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что члены Совета национальной безопасности Белого дома обсудили перспективы оказания помощи Украине с представителями компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) США.
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