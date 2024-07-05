На Кубани водитель ВАЗ-2109 врезался в дерево, два человека погибли, трое получили ранения

На Кубани произошла трагедия - 2 человека погибли и 3 получили ранения после того, как 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в дерево на трассе Приазовка-Воронцовка-Должанская.
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