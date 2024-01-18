Артамонов: Уничтоженные в Харькове наемники могли быть военными ВС Франции

Специалист по армиям Североатлантического блока Александр Артамонов допускает, что наемники, ликвидированные ударом ВС РФ в Харькове, могли являться откомандированными военнослужащими армии Франции, находящимися «в отпуске».
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