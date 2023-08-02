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МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов министра о неблагодарности Киева

МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов министра о неблагодарности Киева

В последние дни между Польшей и Украиной шла дипломатическая перепалка, c вызыванием в МИД послов, топаньем ножками, и прочим, по поводу того, кто кого должен благодарить, то ли Украина Польшу за помощь, то ли Польша Украину за «защиту всего западного мира от клятых орков»?Украинский МИД вызвал польского посла из-за слов госсекретаря Канцелярии президента Польши Марцин Пшидача в интервью польским СМИ о том, что Украине «следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играет для Украины в последние месяцы и годы».

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