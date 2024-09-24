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В собранный Минпросом список фильмов "для семейного просмотра" попали ленты 18+

В собранный Минпросом список фильмов "для семейного просмотра" попали ленты 18+

Из 191 фильма, предложенного министерством просвещения для школьников, 181 снят в СССР.23 сентября в Общественной палате России показали предварительный вариант списка фильмов, "рекомендованных к семейному просмотру".

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