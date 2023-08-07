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Американский обозреватель: Элитная морская пехота ВСУ не может воевать на Донбассе бесконечно, ей придётся отойти

Американский обозреватель: Элитная морская пехота ВСУ не может воевать на Донбассе бесконечно, ей придётся отойти

Интересно следить за меняющейся относительно украинского контрнаступления риторикой Запада. Особенно чётко смена риторики прослеживается у лиц, которых относят к западным «экспертам».

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