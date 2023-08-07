Американский обозреватель: Элитная морская пехота ВСУ не может воевать на Донбассе бесконечно, ей придётся отойти

Интересно следить за меняющейся относительно украинского контрнаступления риторикой Запада. Особенно чётко смена риторики прослеживается у лиц, которых относят к западным «экспертам».
Популярные статьи
- Вечерние и ночные удары ВКС РФ позволили нарушить планы противника по ротации в Запорожской области
- Депутат Госдумы Хинштейн взял под контроль дело об избиении инвалида СВО
- Пресса США пишет, что новые власти Нигера якобы обратились к ЧВК «Вагнер» за военной помощью на случай иностранного военного вторжения
Свежие комментарии