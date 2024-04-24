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Журова о деле Валиевой: «Был политический заказ. Разница подходов WADA связана не только с китайскими спортсменами»

The New York Times и ARD сообщали, что в 2021 году у 23 китайских пловцов выявили триметазидин. Тогда китайское антидопинговое агентство установило, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

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