Импорт российской сырой нефти в Индию в октябре снизился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уменьшение показателей не было вызвано фундаментальными факторами, но исключительной прихотью покупателя, который пожелал продолжать получение односторонней прибыли, не заботясь о минимальном комфорте поставщика.