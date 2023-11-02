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Будни мужчин. Все что нам интересно

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OilPrice: Индия начала шантажировать Россию из-за незначительного снижения скидок на нефть

OilPrice: Индия начала шантажировать Россию из-за незначительного снижения скидок на нефть

Импорт российской сырой нефти в Индию в октябре снизился на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. Уменьшение показателей не было вызвано фундаментальными факторами, но исключительной прихотью покупателя, который пожелал продолжать получение односторонней прибыли, не заботясь о минимальном комфорте поставщика.

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