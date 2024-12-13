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Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между профессиональными актерами и экспертами ток-шоу»

Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между профессиональными актерами и экспертами ток-шоу»

В онлайн-кинотеатре Иви вышла финальная серия «Дайте шоу», где в формате реального ток-шоу под названием «Правда» разбирается история изнасилования известным певцом в исполнении Милоша Биковича начинающей исполнительницы (Анастасия Красовская), которая пока работает в караоке-клубе, а по совместительству является еще и бывшей девушкой стажера «Правды» (Олег Савостюк).

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