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Россия ответила: кто Балтику «перекроет» – даже на 100 метров под землёй не спрячется

Россия ответила: кто Балтику «перекроет» – даже на 100 метров под землёй не спрячется

Вот сегодня Россия показала, кто «хозяйка морей», и кто будет указывать, чьи шишки в лесу, и чьи моря на карте!.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Так для этого воля нужна...
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1 д.
Александр Батт
Да.
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1 д.
Nikolay Zakharov
Хитрожопые амеры нас в тупик сейчас не заведут,как сделали это в 90-е,это мы их напрягаем,отстаивать их гегемонизм сразу в нескольких точках Мира,поэтому и Украина зачахла со своим наступом, думаю и Израиль арабы скопом усмирят,а лучше бы и упразднили там это государство,евреи это изгои Бога-иуды и он их наказал скитанием. Русские благородные, отвели им Биробиднанскую автономию,вот всех русских иудушек туда осваивать Дальний Восток,без права покидания обжитых мест. Чтобы не будоражили россиян знатными евреями от богемы до крупных воротил бизнеса.
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1 д.

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