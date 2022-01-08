Как поддержать человека в трудную минуту? Мнение психолога

В жизни каждого человека происходили события, способные выбить из колеи. Иногда это мелкие неприятности, которые становятся триггером к апатии и тоске, а порой случается что-то действительно сокрушительное.
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