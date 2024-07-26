Двойной поток: Вскоре земляне смогут наблюдать редкое и удивительно красивое астрономическое явление 

На следующей неделе любителей астрономии ожидает захватывающее зрелище: двокноаец метеорный поток, когда пик активности достигнут одновременно две группы метеоров — Альфа-Каприкорниды и Южные дельта-Аквариды.
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