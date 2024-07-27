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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эндрик заплакал на презентации в качестве игрока «Реала»: «Мечта сбылась. Нет слов, чтобы описать то, что я чувствую»

Эндрик заплакал на презентации в качестве игрока «Реала»: «Мечта сбылась. Нет слов, чтобы описать то, что я чувствую»

18-летний нападающий подписал контракт с испанским клубом и был представлен на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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