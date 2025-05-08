Владимир Рогов заявил, что Киевский режим нарушил перемирие на День Победы, показав нежелание мира. Режим Зеленского потерял контроль над частью ВСУ, действующих по собственной инициативе или с подчинением британцам, отметил он.
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