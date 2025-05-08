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Царьград

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Киевский режим провалил экзамен на мир, заявил Владимир Рогов

Киевский режим провалил экзамен на мир, заявил Владимир Рогов

Владимир Рогов заявил, что Киевский режим нарушил перемирие на День Победы, показав нежелание мира. Режим Зеленского потерял контроль над частью ВСУ, действующих по собственной инициативе или с подчинением британцам, отметил он.

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