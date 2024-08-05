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ИА Регнум

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Пелоси заявила, что Байден достоин своего портрета на горе Рашмор

Пелоси заявила, что Байден достоин своего портрета на горе Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что скульптурный портрет действующего президента страны Джо Байдена нужно высечь на горе Рашмор, где высечены портреты четырёх бывших американских лидеров.

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