Живая Кубань
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Живая Кубань

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Американский баскетболист «Локомотива-Кубань» рассказал, что поразило его в России

Американский баскетболист «Локомотива-Кубань» рассказал, что поразило его в России

Американский баскетболист «Локомотива-Кубань» рассказал, что поразило его в РоссииАмериканский баскетболист Тревелин Куин не ожидал, что Россия окажется настолько не похожей на его представления о стране.

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