Американский баскетболист «Локомотива-Кубань» рассказал, что поразило его в России

Американский баскетболист «Локомотива-Кубань» рассказал, что поразило его в РоссииАмериканский баскетболист Тревелин Куин не ожидал, что Россия окажется настолько не похожей на его представления о стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочно: перестано...
- Протесты вышли за...
- «Внезапная тяжела...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым