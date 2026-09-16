Creating a setup for sample scenarios? :D E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! sequelll It looks just like an example straight out of a textbook; now we just need to get the proper reaction at the VA, since we’re heading in with a stack of bullish factors.
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