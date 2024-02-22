Комментатор Губерниев заявил, что Вяльбе выступает против российского спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, заявившую, что она не будет болеть за российских атлетов на Олимпиаде-2024 в случае их выступления в нейтральном статусе.
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