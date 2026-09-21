ЦРУ и Ас-Сиси провели переговоры о кризисах на Ближнем Востоке

Джон Рэтклифф, директор ЦРУ США, встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Каире. Обсуждались напряжённости с Ираном, ситуация в Газе и Судане, а также безопасность судоходства в Персидском заливе.