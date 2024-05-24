Молчали сутки. Приходили в себя: "Север" нокаутировал ВСУ при новом заходе в Харьковскую область

По мере такого, как продвигается наступление русской армии на Северном направлении, позиции противника, во-первых, продолжают растягиваться, а, во-вторых, стягиваться в Харьковскую область с других направлений, оставляя бреши в обороне.
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