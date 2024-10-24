Сообщение Ro-Alert в Тулче: возле границы с Украиной обнаружено несколько дронов

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) в среду вечером распространил новое сообщение RO-ALERT для населения севера уезда Тулча после того, как радары Министерства национальной обороны обнаружили дроны вблизи румынско-украинской границы, пишет румынская пресса.
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