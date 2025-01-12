Секретная функция в машине: зачем надо зажимать две кнопки стеклоподъёмника

В современных автомобилях скрыты функции, о которых большинство водителей даже не догадываются. В условиях стремления к минимализму и уменьшению количества кнопок в салоне производители внедряют скрытые возможности, доступ к которым порой бывает непростым для обычного пользователя.
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