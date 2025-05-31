При рассмотрении политических событий, в частности подготовки меморандумов российской и украинской сторон по урегулированию кризиса, нельзя игнорировать ситуацию на земле, которая в данный момент не располагает к реализации западного сценария «мир через силу».
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