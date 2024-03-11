Обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами начнется 25 марта

Брокерская компания «Инвестиционная палата» в начале февраля была назначена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг (ИЦБ) у российских частных инвесторов с последующей предложением их к продаже зарубежным инвесторам, сообщили в понедельник, 11 марта, министерство финансов России и «Инвестиционная палата» (пресс-релиз последней поступил в редакцию Frank Media).