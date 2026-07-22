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Царьград

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АТОР: Китайские туристы выбрали Карелию и Байкал для посещения

АТОР: Китайские туристы выбрали Карелию и Байкал для посещения

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР, заявила, что современные китайские туристы предпочитают природные достопримечательности, такие как Карелия и Байкал.

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