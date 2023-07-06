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Доктор Катулин предупредил об опасности использования сметаны при солнечных ожогах кожи

Доктор Катулин предупредил об опасности использования сметаны при солнечных ожогах кожи

Летом многие предпочитают выбираться на пляж, чтобы понежиться на солнышке, однако часто люди забывают, что ультрафиолетовые лучи могут подарить не только бронзовый загар, но и ожоги и даже спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

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