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Закон и Порядок

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"Кто ответит за весь этот беспредел с мигрантами?" Стоит посмотреть в зеркало и честно ответить на этот вопрос самому себе

"Кто ответит за весь этот беспредел с мигрантами?" Стоит посмотреть в зеркало и честно ответить на этот вопрос самому себе

Тут в комментариях к заметке, в которой я писал о том, что начали прикрывать "кормушку" со сдачей мигратами языкового экзамена за деньги, один из читателей задал вопрос: "Но кто ответит за десятки лет бардака?".

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