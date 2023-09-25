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Не битвой единой: семь убойных файтингов

Не битвой единой: семь убойных файтингов

Жанр файтинг тесно связан с аркадными автоматами — стойки с аппаратурой для запуска игр. Первый в истории файтинг появился как раз на такой установке: в 1979 году вышла игра Warriors с монохромной векторной графикой, моделирующая дуэль двух рыцарей.

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