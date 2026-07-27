Варшава открыла выставку, посвященную адмиралу Сергею Горшкову

В Варшаве открылась выставка "Легендарный флотоводец" в честь адмирала Сергея Горшкова. Экспозиция, представленная Музеем Победы, раскрывает жизненный путь и достижения Горшкова, возглавлявшего Военно-морской флот СССР в течение 30 лет.
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