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Царьград

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Варшава открыла выставку, посвященную адмиралу Сергею Горшкову

Варшава открыла выставку, посвященную адмиралу Сергею Горшкову

В Варшаве открылась выставка "Легендарный флотоводец" в честь адмирала Сергея Горшкова. Экспозиция, представленная Музеем Победы, раскрывает жизненный путь и достижения Горшкова, возглавлявшего Военно-морской флот СССР в течение 30 лет.

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