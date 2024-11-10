В Омске, возможно, появится школа с уроками казахского языка. Об этом заявил в Астане глава российского МИДа Сергей Лавров.
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В Омске, возможно, появится школа с уроками казахского языка. Об этом заявил в Астане глава российского МИДа Сергей Лавров.