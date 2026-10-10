В Польше назвали «блефом» ядерные предупреждения России

Российское руководство лукавит, когда грозит применить ядерное оружие при угрозе Калининграду, успокаивает польский общественно-политический журнал Wszystko Co Najważniejsze.
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