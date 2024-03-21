«Белгород-Арена» получила повреждения при обстреле города ВСУ

«Белгород-Арена» получила повреждения в результате обстрела украинской армией. Разрушены кабинеты директора и секретаря, пострадали остекление и оборудование, рассказал 21 марта руководитель стадиона Юрий Черников.
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