Минфин подтвердил продление срока выкупа замороженных активов россиян

Будут обмениваться активы по тем заявкам, которые были оформлены ранее. Согласно первым результатам обмена, иностранцы выкупили активы на 8,1 млрд рублей из предъявленных к выкупу объемом 35,3 млрд рублейОбмен заблокированными активами инвесторов продлили до 12 октября.
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