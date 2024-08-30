Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 792 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Минфин подтвердил продление срока выкупа замороженных активов россиян

Минфин подтвердил продление срока выкупа замороженных активов россиян

Будут обмениваться активы по тем заявкам, которые были оформлены ранее. Согласно первым результатам обмена, иностранцы выкупили активы на 8,1 млрд рублей из предъявленных к выкупу объемом 35,3 млрд рублейОбмен заблокированными активами инвесторов продлили до 12 октября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх