Леонардо Уголини художник по скульптуре из песка

Скульптуры Уголини вдохновлены греческой мифологией и сценами из фильмов. Его невероятно детализированные и реалистичные творения могут достигать 10 метров в высоту, а на их создание может уйти от 14 до 30 дней.
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