Владелец сгоревшей Tesla обратился в суд и проиграл дело

В Китае произошёл инцидент с автомобилем Tesla Model S. Владелец машины, господин Лю, ехал на низкой скорости, когда днище автомобиля задело выступающие из дороги кирпичи, после чего начался пожар аккумуляторной батареи.
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