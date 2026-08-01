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Federal Realty объявляет о рекордной аренде и 59-м подряд годе роста дивидендов

Federal Realty объявляет о рекордной аренде и 59-м подряд годе роста дивидендов

Инвестиционный фонд недвижимости Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT) представил отчетность за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рекордные показатели операционной деятельности и подтвердив статус одного из самых надежных дивидендных плательщиков на американском рынке.

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