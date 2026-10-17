После Доброполья ВС РФ могут начать штурм Дружковки, Краматорска и Славянска.Военный корреспондент Дмитрий Стешин предположил, что после взятия Доброполья российские войска в ближайшие дни могут приступить к штурму Дружковки, Краматорска и Славянска.