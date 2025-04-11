Уничтожение главного завода ВСУ, ввод войск НАТО в Киев и мирные переговоры

Идея отправки международного контингента на территорию Украины натолкнулась на жёсткую реальность. Из 30 стран, заявивших об участии в «коалиции желающих», лишь шесть готовы рассматривать возможность направления своих военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии