КНР vs США: Теперь уже Китай объявляет санкции против Америки

Штаты и их союзники отстают от Поднебесной не только в производстве беспилотников и аккумуляторов. Они отстают во всех сферах производства, сокрушается известный экономист Ноа Смит Дмитрий Капустин Фото: Qian Weizhong/VCG/ТАСС Китай доминирует в мировом производстве, тем самым изменяя всю глобальную экономику.