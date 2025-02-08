КНР vs США: Теперь уже Китай объявляет санкции против Америки

Штаты и их союзники отстают от Поднебесной не только в производстве беспилотников и аккумуляторов. Они отстают во всех сферах производства, сокрушается известный экономист Ноа Смит Дмитрий Капустин Фото: Qian Weizhong/VCG/ТАСС Китай доминирует в мировом производстве, тем самым изменяя всю глобальную экономику.
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