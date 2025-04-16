Politico: Рубио и Уиткофф посетят Францию для обсуждения Украины, Ирана и пошлин

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио и специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф посетят Францию для обсуждения Украины, Ирана и пошлин, которые ввел хозяин Белого дома Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии