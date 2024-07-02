Строительство детско-взрослой поликлиник в Некрасовке идет по плану

Две высокопоставленные женщины - муниципальный депутат Майя Булаева и депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая - посетили район Некрасовка, чтобы проверить ход строительства нового медицинского центра.
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