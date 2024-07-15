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Царьград

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«У Моста» вновь в поисках: Экспертиза забраковала здание бывшего клуба ВКИУ

«У Моста» вновь в поисках: Экспертиза забраковала здание бывшего клуба ВКИУ

В данный момент пермский театр продолжает поиски нового дома, сроки и местоположение пока остаются под вопросом.

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