Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии. Президент России заявил о вкладе главы белорусского государства в развитие отношений между странами, отметил также его авторитет среди соотечественников.
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