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Как часто надо мыть голову на самом деле, чтобы не выпадали волосы

Как часто надо мыть голову на самом деле, чтобы не выпадали волосы

Выпадение волос — это проблема, волнующая миллионы людей Мы бесконечно тратим деньги на шампуни, маски и сыворотки, посещаем трихологов, ищем волшебные рецепты для волос в народной медицине, но результат часто не удовлетворяет.

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