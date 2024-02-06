Дьяков назвал возможные сценарии на президентских выборах

Если политические партии не откажутся от своих амбиций и не сядут за стол переговоров, чтобы найти общего кандидата, то на президентских выборах в этом году мы получим тот же результат, что и в 2020 году.
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